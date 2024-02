Kroonprinses Amalia woont weer in Amsterdam

Kroonprinses Amalia kan weer in Amsterdam wonen. Dat hebben diverse bronnen tegenover Het Parool bevestigd. Vanwege een mogelijke dreiging verbleef de prinses bijna anderhalf jaar niet in haar studentenhuis in de binnenstad.

Twee mannen die er overduidelijk uitzien als beveiligers, stappen uit een SUV en betreden het grachtenpand waarin het studentenhuis van kroonprinses Amalia is gevestigd. "En dan gaan straks de paaltjes van haar parkeerplek eruit, en dan komt ze," weet een buurman.

De afgelopen tijd zagen buurtbewoners hernieuwde activiteit rondom het Amsterdamse grachtenpand. Onlangs werden nieuwe camera's geïnstalleerd, vertelt een medewerker van een nabijgelegen coffeeshop.