Koning Charles heeft kanker: paleisbronnen hebben hoopvol nieuws gelekt

Koning Charles maakte gisteren bekend dat hij aan kanker lijdt. Verdere details meldde hij niet. Ondertussen staat het Verenigd Koninkrijk op zijn kop. Te meer, omdat zoon William naar het VK vliegt, wat erop zou duiden dat het er slecht uitziet.

Al zegt dat ook niet alles. Volgens de tabloids was er de laatste maanden al enige toenadering tussen koning Charles en zijn zoon, die in Los Angeles woont. Bovendien hebben "paleisbronnen intussen al gelekt dat de kanker in een zeer vroeg stadium ontdekt zou zijn, en dat de koning met goede moed de strijd aanvangt". Volgens de Daily Mail heeft een 'vriend van de familie' verteld 'enorm positief' te zijn over de prognose. De artsen waren er vroeg bij en zijn 'uiterst optimistisch'.

Verder wordt er vooral veel gespeculeerd. Zo wordt er geraden naar de soort kanker van de koning: mogelijk in zijn blaas of darmen, gezien zijn leeftijd en de ontdekking tijdens een operatie aan zijn prostaat.

Koning Charles wil graag open zijn over zijn ziekte. In tegenstelling tot koningin Elizabeth die niet zou zijn overleden aan ouderdom zoals in de overlijdensakte stond, maar aan een zeldzame vorm van botkanker.