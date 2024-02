Zus, vrouw en ex Theo Maassen ontkennen aantijgingen wangedrag

De zus, ex-vriendin en vrouw van Theo Maassen ontkennen berichten van Privé dat de cabaretier zich schuldig gemaakt zou hebben aan huiselijk geweld. Het tijdschrift zou in het bezit zijn van uitgebreid appcontact tussen de vrouw en minnares van Maassen waarin ook over de incidenten zou worden gesproken, meldde het weekblad eerder. De cabaretier reageerde vooralsnog niet op de berichten, al liet de VPRO, waar Maassen het programma Zomergasten voor maakt, wel weten dat onderzoek naar signalen van grensoverschrijdend gedrag niets had opgeleverd. Dinsdag deelt Maassen via zijn management een verklaring van zijn zus Judith, zijn ex Karin en zijn echtgenote Joyce. "In eerste instantie reageerden we niet op het artikel omdat wij het blad niet erkennen als serieuze informatiebron", stellen zij. "Nu meer publicaties volgen en ook andere media dit oppakken toch een reactie om definitief helderheid te verschaffen." Ontkenning Zijn ex Karin stelt dat zij "bijna dertig jaar geleden" een relatie met Maassen had. "Het klopt zeker dat we destijds pittige ruzies hebben gehad, maar er is nooit iets gebeurd wat het vermelden waard is in roddeltijdschriften", aldus Karin. Zijn zus Judith zegt dat de journalist van Privé "een grappig bedoelde opmerking van mij in een interview met Paul Haenen" heeft gebruikt "als een belastende kop in zijn artikel. Het is stuitend." Joyce, de echtgenote van Maassen, ontkent met klem te hebben meegewerkt aan het artikel in Privé. "Er wordt de indruk gewekt in de Privé dat ik heb meegewerkt aan twee artikelen en dat ik toestemming heb gegeven voor publicatie. Dat is niet het geval", zegt ze. "De journalist is kwalijk te werk gegaan. Op details wil ik niet ingaan, onze privacy is al in hoge mate geschonden. Wel vind ik het belangrijk om met de buitenwereld te delen dat ik zowel Theo als mezelf niet herken in deze artikelen." Gebroken Joyce voegt daaraan toe dat zij "nog nooit iets gebroken" heeft. Media suggereerden dat de ex-partner en partner van Maassen door "incidenten in de privésfeer" verwondingen zouden hebben opgelopen, waaronder een "gebroken neus". Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, stelt dinsdag in een reactie dat "wij ons baseren op appberichten die wij hebben ontvangen. Onze verslaggever is keurig te werk gegaan. Joyce wist al een tijdje dat deze publicatie eraan zat te komen." Santegoeds wil niet ingaan op de vraag of er toestemming is gegeven om bepaalde quotes te publiceren.