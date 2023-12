Nederlandse royaltywatcher weigert bericht over boekenrel Britse royals te verwijderen

Xander Uitgevers roept koningshuisverslaggever Rick Evers op om zijn berichten op social media te verwijderen waarin hij de omstreden pagina's uit de Nederlandse vertaling van het boek Eindstrijd, over de Britse koninklijke familie, deelt. Evers is dit geenszins van plan.

De royaltywatcher publiceerde een omstreden passage in het boek, waarin staat dat toenmalige prins Charles, de huidige koning, in het verleden opmerkingen over de huidskleur van Archie, de zoon van Harry en Meghan, zou hebben gemaakt.

'Zorgen over huidskleur ongeboren baby'

Binnen de familie zouden er 'meerdere gesprekken' zijn geweest waarin 'zorgen' waren uitgesproken over de huidskleur van de ongeboren zoon en 'wat dat zou betekenen of hoe het eruit zou zien' voor het Britse Koningshuis. Ook prinses Catherine zou aan dit gesprek hebben deelgenomen.

De namen stonden in een Nederlandse vertaling van het boek en niet in het Britse origineel van schrijver Omid Scobie, die het had over een 'vertaalfout'. Evers postte de pagina’s ‘als ondersteunend bewijs om ook de rest van de wereld te laten zien dat het daadwerkelijk afgedrukt staat’.

'Zeer journalistiek relevant'

De eerste versie van de Nederlandse vertaling is inmiddels uit de handel genomen. Een nieuwe versie, zonder de namen, ligt naar verwachting volgende week in de winkels. “Ik vind de pagina’s zeer journalistiek relevant”, zegt Evers tegen ANP. “Dus ik ga ze niet zomaar verwijderen. Zeker nu alle exemplaren van het boek mét de namen vernietigd worden.” Xander Uitgevers deed vooralsnog volgens Evers ‘een dringend verzoek’ tot het verwijderen van het bericht, ‘geen sommatie’.

Evers' onthulling is wereldnieuws. Hij heeft journalisten uit Groot-Brittannië, de VS en Australië aan de telefoon gehad. Volgens The Guardian komt er mogelijk een onderzoek naar de onthullingen. Dit is het X-bericht van Evers met de gewraakte passage uit het boek:

This is - as far as I know - only regarding the Dutch version, not the English one. It seems as if only the Dutch version has published the person's name who spoke about the skin color of the unborn child. Charles.



Translation attached. pic.twitter.com/lXMJJVjlO3