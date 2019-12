Een minicursus Tikkie-etiquette

Stuur je meteen na jullie lunch een tikkie? Kan je die ene kop koffie ook in rekening brengen? Het FD komt met spelregels rond Tikkies.

De belangrijkste betaalregel is volgens etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo is duidelijkheid: ‘Wees zo vroeg mogelijk duidelijk over je bedoeling. Split je de rekening of trakteer je? Ga ook na of je je tafelgenoot iets voorschiet of dat je gefêteerd wordt.