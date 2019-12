Achter de schermen bij All You Need Is Love: Zo worden kandidaten geselecteerd

Gisteren keken 1,9 miljoen mensen naar dé tranentrekker van het jaar: All You Need Is Love. Op zijn eigen kenmerkende manier wist Robert ten Brink met het samenbrengen van geliefden uit verre buitenlanden de kijker weer te ontroeren. Treurige boodschap van het programma was dit jaar: je mag niet zomaar Nederland in om kerst te vieren met de persoon van wie je het meest houdt.

Duizenden brieven

Dat geldt voor duizenden mensen die een geliefde hebben die ver weg woont. Ieder seizoen schrijven ze massaal naar het programma. Hoe de redactie dan een selectie maakt? Eindredacteur Linda van den Dikkenberg legt het uit aan RTL Nieuws. “Er zitten vier redacteuren en elke dag komen er weer nieuwe e-mails bij, soms wel 600. Alle mailtjes verdelen we onderling en dan gaan we lezen en bellen.”

In totaal gaat het om duizenden brieven per seizoen. De redactie gaat eerst telefonisch met mogelijke kandidaten in gesprek. Wat voor die eerste selectie zorgt zegt Van den Dikkenberg niet. “Het programma draait om verrassingen, dus sommige dingen moeten ook een verrassing blijven.”

Wat dit jaar opviel, was dat vooral veel ouders schreven voor hun kinderen, die een geliefde hebben in het buitenland. “Die waren echt wanhopig en zeiden: ‘We hebben alles geprobeerd, maar kunnen geen visum krijgen’. Soms hadden ze al hun hele financiële administratie overlegd, maar lukte het alsnog niet”, vertelt ze.

Visum

All You Need Is Love kan vaak wel net iets meer bereiken, maar het lukt lang niet altijd. “Als de immigratiedienst geen visum wil verlenen, kunnen wij ook niks. Wat wij wel kunnen doen, is helpen om het proces van een visumaanvraag te versnellen. Ook kunnen we garant staan dat mensen ook weer terugkeren naar hun eigen land en kunnen we voor een medische verzekering zorgen. Dat is ons voordeel.”

Toch duurt het dan meestal nog heel lang voor het visum binnen is. “Maar als het dan uiteindelijk lukt, wordt er gejuicht. Je leeft toch mee met de mensen. De redacteur die het geregeld heeft, mag dan de familie bellen en soms hangen mensen huilend aan de telefoon.”

Altijd thuis

Wat veel kijkers zich afvragen is hoe het toch kan dat iedereen altijd thuis is als de bus van Robert langskomt. “Er zit altijd iemand in het complot,” vertelt Van den Dikkenberg voorzichtig. Die persoon mag niets zeggen tegen degene die verrast wordt. Komt de redactie erachter dat er toch iets is doorverteld dan gaat het hele feest niet door. “Dat zeggen we ook tegen mensen. We willen heel veel mensen blij maken, maar dat kan alleen als het een verrassing blijft.”