Billie Eilish (18) grote winnares Grammy Awards met vier prijzen

De 18-jarige Billie Eilish is de grote winnares van de Grammy Awards. De zangeres won vier prijzen tijdens de awardshow. Haar broer Finneas kreeg voor dezelfde muziek ook een Grammy.

Eilish won haar beeldjes in de meest aansprekende categorieën. Ze won de prijzen voor beste muziekopname en liedje van het jaar met Bad Guy, album van het jaar met When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en ze was de beste nieuwe artiest. Finneas kreeg de Grammy voor producer van het jaar voor het album van zijn zus.

Billie Eilish kon het nauwelijks geloven. "Ik keek altijd naar de Grammy's op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Laat staan beloond te worden met prijzen. Dit is geweldig en onwerkelijk tegelijkertijd," aldus de tiener.