Guido Weijers: ‘Ik ben stabiel. Ik vloek niet, drink niet, heb geen drugsverslaving, had een fijne jeugd, ben nooit gepest’

Guido Weijers denkt dat hij begrijpt waarom we koortsachtig bezig zijn met geluk. In een interview met het ND over zijn voorstelling Masterclass geluk: “Ik denk dat mensen in Nederland om verschillende redenen op zoek zijn naar geluk. Ik geloof dat de mens op aarde is om zich voort te planten en te overleven. Maar wij zijn al veilig en hoeven niet meer naakt met een speer achter een hert aan te rennen. We hebben tijd over om ons af te vragen of we gelukkig zijn. Een vluchteling die op de Middellandse Zee ronddobbert hopend op een beter leven, doet dat niet. Hij is aan het overleven. Een andere reden is dat er steeds minder mensen geloven in een hiernamaals. Als je gelooft dat er na de dood iets mooiers komt, kun je sober leven. Geloof je dat er alleen een hiernumaals is, is de noodzaak nu alles te willen groter.’

Zelf heeft hij weinig structureel ongeluk gehad. “Ik ben stabiel. Ik vloek niet, drink niet, heb geen drugsverslaving, had een fijne jeugd, ben nooit gepest met het feit dat ik loens. Ik heb daar zelf ook geen moeite mee, want ik zie alles goed. Ik heb een fijne vriendin en ben een positief ingesteld mens. Dat is saai en ik vind het ook niet interessant om over mezelf te praten.”

