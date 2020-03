Rumag zet punt achter corona-collectie na uitzending Lubach

Het platform Rumag is gestopt met de verkoop van 'coronakleren' voor het Rode Kruis, een dag na een kritisch item in het programma Zondag Met Lubach. Daarin werd het Amsterdamse bedrijf ervan beschuldigd winst te maken op de benefietactie. Ook zou het citaten van anderen hebben overgenomen, zonder toestemming.

Rumag stelt op zijn blog: "In totaal hebben wij met onze acties voor Het Rode Kruis ruim 100.000 euro opgehaald. In 2018 hebben we iets meer dan 149.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Dit doen wij door onze jonge achterban te activeren en te laten doneren. Met groot succes en waar we trots op zijn. We verdienen hier NIETS aan."

Rumag, opgericht in 2014, staat erom bekend dat het tussen alle woorden puntjes zet in plaats van spaties. Het verdient geld aan de verkoop van kleren, mokken en andere spullen, en aan samenwerkingen met bedrijven. Bij de coronacollectie in de webshop staat "De.actie.is.afgelopen!" De shirts met teksten als "1.5.meter.afstand.aub." en mondkapjes met teksten als "Krijg.de.corona" zijn niet meer te vinden.

Na de eerste kritiek vorige week zei Rumag tegen de critici: "Gaan.jullie.alsjeblieft.wél.naar.buiten.Lik.alsjeblieft.het.knopje.van.een.zebrapad.En.hou.alsjeblieft.jullie.smoel". Nu distantieert het bedrijf zich daarvan. "We hadden niet in de emotie moeten reageren en betreuren het als wij mensen hebben gekwetst."