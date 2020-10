Opmerkelijk: de Katholieke kerk groeit als kool

In de Nederlandse media is de belangstelling voor de katholieke kerk vrijwel verdwenen. Dat is raar wat de katholieke kerk is een van de grootste bewegingen in de wereld. En het aantal katholieke stijgt, zelfs in Europa.

Tussen 2013 en 2018 is het aantal rooms-katholieken wereldwijd met 6 procent gestegen naar 1,329 miljard. Dat blijkt uit het statistische jaarboek dat het Vaticaan donderdag publiceerde, schrijft het ND.

Dat loopt min of meer parallel met de stijging van de wereldbevolking

In Afrika en Azië groeide het aantal katholieken sneller dan de bevolkingsgroei, in Amerika, Europa en Oceanië juist minder snel. Toch steeg het aantal gelovigen ook in Europa met 94.000.