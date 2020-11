Sean Connery vond dat je vrouwen soms moest slaan

Er was de afgelopen dagen veel wierook voor Sean Connery. Dat is vast terecht, maar hij speelde niet alleen een alfa man, hij was het ook.

Connery maakte voor het eerst propaganda voor het slaan van vrouwen toen hij in november 1965 met Playboy sprak. “Ik denk niet dat het fout is om een vrouw te slaan.” Hij vond wel dat mannen dwarse vrouwen minder hard moeste slaan dan wanneer mannen elkaar slaan. Met de vlakke hand leek hem het beste. Je moest een vrouw wel eerst waarschuwen dat je aan je grens zat, maar als ze dan blijft tegenstribbelen was een klap een laatste redmiddel. ‘Als een vrouw een echt kreng is, of hysterisch, dan zou ik het doen. “

1965 is lang geleden. Maar ruim 20 jaar later hield hij voet bij stuk. . ‘Ik ben niet van mening veranderd … Als je al het andere hebt geprobeerd – en ze willen toch het laatste woord, dan is een klap gerechtvaardigd”, zei hij tegen Barbara Walters van NBC.

Dat was 1987. In 1993 was hij het nog met zichzelf eens. Slaan was minder erg dan een vrouw psychische beschadigen.

Zes jaar na zijn interview met Barbara Walters sprak de acteur met Vanity Fair over zijn opvattingen. Hij vond nog steeds dat slaan soms bijdraagt aan het gezond houden van de relatie.

De laatste jaren was hij dement. Dus misschien is hij nog van mening verandert.

In 2006 jaar bracht zijn eerste vrouw Diane Cilento, met wie hij van 1962 tot 1973 getrouwd was, haar autobiografie My Nine Lives uit , waarin ze schreef dat Connery haar mentaal en fysiek had misbruikt.