Musea en beheerders monumenten blij met proef toelaten bezoekers

De Museumvereniging en de Nationale Monumentenorganisatie zijn blij dat er bij wijze van proef weer beperkt bezoekers mogen worden toegelaten de komende weken. Volgens de monumentenorganisatie kunnen de beheerders niet wachten tot het zover is. Op 9, 10 en 11 april mogen de monumenten een aantal negatief geteste bezoekers ontvangen als onderdeel van de pilot die is gestart door de overheid. Musea mogen op meerdere dagen in april open.

Veel beheerders van monumenten zagen de afgelopen maanden duizenden wandelaars rond hun kasteel, kerk, fort of ander erfgoed lopen, maar ze mochten niet naar binnen. Nu komend weekend onder voorwaarden wel bezoekers zijn toegestaan, worden er op meerdere plaatsen speciale evenementen georganiseerd. "We zijn enthousiast en hebben extra activiteiten gepland voor dit bijzondere weekend, zoals rondleidingen en livemuziek op zaterdag en zondag", zegt Anja Bon van de Buitenplaats Groeneveld in Baarn.

De Museumvereniging zegt dat de musea goed zijn voorbereid op bezoekers. De strenge maatregelen van voor de gedwongen sluiting zijn nog steeds van kracht. Volgens de vereniging is het belangrijk dat musea weer opengaan. "Samen vertellen musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving", aldus de vereniging in een verklaring.