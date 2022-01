Diederik Ebbinge begint kapsalon-theater: de aanmeldingen stromen binnen

Een aantal theaters door het hele land wordt omgebouwd tot kapsalon. Terwijl gasten geknipt worden, treden er artiesten op. Het initiatief van Diederik Ebbinge krijgt veel bijval.

De cultuursector blijft net als de horeca tot zeker 25 januari gesloten. Uit protest hebben theaters in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Apeldoorn zich aangesloten bij het initiatief waar ook Sanne Wallis de Vries medebedenker van is. Veel mensen zijn enthousiast. "We krijgen nogal veel aanmeldingen", laat acteur Diederik Ebbinge weten op Twitter.

"Ik heb de Kleine Komedie gebeld en gevraagd: 'Kunnen jullie de zaal woensdag niet een dag ombouwen tot kapsalon?'" vertelt Ebbinge. Normaal passen er 500 mensen in. "Maar wij willen er 50. Met mondkapjes en QR-codes, we houden ons aan alle regels waar kapsalons ook aan moeten voldoen."