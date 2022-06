Anouk geeft jawoord aan Dominique voor ogen tienduizenden fans

Anouk heeft zaterdagavond haar jawoord gegeven aan Dominique Schemmekes. Dat gebeurde ten overstaan van zo'n 40.000 fans, tijdens Anouks eigen concert op het Malieveld in haar geboortestad Den Haag. Ongeveer anderhalf uur nadat Anouk haar concert opende, werd er op het podium plaatsgemaakt voor een grote boog met witte rozen. Niet veel later verscheen daaronder de 28-jarige Dominique. De Amerikaanse zangeres Michelle David zette vervolgens het favoriete nummer van het bruidspaar in, waarna ook Anouk het podium opkwam. De zangeres (47) droeg een witte jurk en op haar hoofd een lange witte sluier. Ook de kinderen van Anouk waren bij de plechtigheid aanwezig. De zangeres heeft nu ook de achternaam Schemmekes van haar echtgenoot aangenomen. Vooraf had Anouk bezoekers gevraagd zich vanwege de bruiloft feestelijk aan te kleden, maar ze hoefde geen huwelijkscadeaus. Mensen konden in plaats daarvan een donatie doen aan Triple ThreaT, meldde de zangeres eerder op Instagram. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren. Anouk vertelde in april bij Jinek dat ze graag tijdens het intermezzo van haar eigen show wilde trouwen. Haar vriend wilde namelijk een zo groot mogelijke bruiloft. "En ja, groter kan niet." Het stel was sinds 2020 verloofd, nadat de zangeres Dominique ten huwelijk vroeg, en heeft samen een dochter. De zangeres is twee keer eerder getrouwd geweest en heeft in totaal zes kinderen.