Nog maar een op de vijf jongeren wil Zwarte Piet: draagvlak in paar jaar tijd gehalveerd

Na jarenlang gesputter lijkt de Nederlander dan toch om: slechts een op de vijf jongeren wil nog een volledig zwarte piet. Bij volwassenen is dat een op drie.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van I&O Research, waar het AD over schrijft. In zes jaar tijd is het aantal voorstanders van een pikzwart hulpje van de Sint gehalveerd. Onder jongeren gaat het nog sneller: van de 18- tot 34-jarigen wilde in 2021 nog 34 procent een Zwarte Piet, nu is dat nog maar 19 procent.

Bij ouderen gaat het minder hard: van de 35- tot 49-jarigen vindt nog altijd een derde dat piet zwart moet zijn, tegenover 37 procent een jaar eerder. Bij de generatie daarboven is nog 39 procent liefhebber van een gitzwarte helper van Sinterklaas. In totaal vindt 55 procent van de Nederlanders dat piet maar roetvegen of regenboogkleuren in het gezicht moet krijgen.

Vooral in de grote steden is zwarte piet niet populair, al is er op dit gebied geen sprake van een kloof met het platteland, zeggen de onderzoekers. Het verschil zit hem veel meer in cultureel conservatief versus progressief ingestelde Nederlanders.

Ook wat politieke kleur betreft zijn de verschillen kleiner dan je zou denken: ook VVD'ers en CDA'ers vinden in overweldigende meerderheid dat Zwarte Piet van kleur moet veranderen. Alleen aan uiterst rechtse zijde (PVV, Forum, JA21) denken ze daar anders over.