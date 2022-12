Deze keer zijn het niet de mannen van Even Tot Hier zelf die onze harten veroveren, maar is het Lenny Kuhr die in de show op de melodie van De Troubadour een ode brengt aan Louis van Gaal.

De 72-jarige zangeres zingt:

"De man was eigenlijk met pensioen,

maar wilde het nog één keer doen

Hij zei: we worden kampioen, de admiraal."

Hij speelt wel saai, maar efficiënt,

En kijk, hij krijgt gelijk die vent,

want inderdaad, we come an end, de admiraal."