Het woord van het jaar is klimaatklever (plus de andere genomineerden)

Geen coronawoorden dit jaar, wel een klimaatterm: het woord van 2022 is klimaatklever. Het kreeg een kwart van de stemmen, maakte Dikke Van Dale vanochtend bekend. Ook in België bleek dit woord het populairst.

Al sinds 2007 houdt Van Dale jaarlijks de verkiezing voor Woord van het Jaar. Dit is vaak een term die is ontstaan in de media en wordt overgenomen in het dagelijkse taalgebruik. Vorig jaar won bijvoorbeeld prikspijt, met maar liefst 82 procent van de stemmen.

De zevenvinker - iemand met de zeven vinkjes voor succes - werd dit jaar tweede, op de derde plek eindigde energietoerisme. Wat een klimaatklever precies is? Van Dale schrijft: "Een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek."

Andere woorden die al eens wonnen zijn boomer, blokkeerfries en appongeluk.

Dit waren de genomineerde woorden van dit jaar: