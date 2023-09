Indonesische foodie 2 jaar de cel in vanwege eten van varkensvlees op TikTok

Kijk uit wat je eet en aanprijst op social media in Indonesië. De 33-jarige Lina Lutfiawati is veroordeeld voor godslastering en het aanzetten tot haat, vanwege het verorberen van een stukje varkensvlees en het uitzenden van de beelden. Ze gaat minstens twee jaar de cel in.

Godslastering en aanzetten tot haat

De Aziatische lifestyle influencer woont in Palembang, de hoofdstad van de streng islamitische Indonesische provincie Zuid-Sumatra. Ze noemt zichzelf Lina Mukherjee op TikTok en heeft miljoenen volgers. Haar account staat vol met smakelijke filmpjes. De ene keer eet ze ribbetjes, de andere keer gemarineerde garnalen of sappige vis.

Twee jaar cel voor eten van varkensvlees

Maar ze ging de fout in op het eiland Bali, waar de bevolking overwegend Hindi is. Ze spreekt het woord 'Bismillah' uit, wat Arabisch is voor 'in de naam van God', en daarna zet ze haar tanden in een stuk knapperige varkenshuid. Afgelopen week heeft de Sumatraanse rechter haar hier de rekening voor gepresenteerd. Ze moet twee jaar de gevangenis in en krijgt een boete van meer dan 15.000 euro of drie maanden extra gevangenisstraf.

De dertiger trekt na het vonnis het boetekleed aan. “Ik besef dat ik in de fout ben gegaan”, zegt Lutfiawati, “maar ik had helemaal niet verwacht dat ik twee jaar celstraf zou krijgen.”

Verruimde blasfemiewetgeving

De wetgeving in het grootste moslimland van de wereld – 90 procent van de 275 miljoen inwoners van Indonesië is moslim – wordt steeds radicaler. Dit is een opvallende ontwikkeling omdat de huidige president Joko Widodo, die al bijna tien jaar aan de macht is, 'de oorlog aan de radicale islam' verklaarde. In aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar willen conservatieve krachten de islamregels naar voren brengen, en daar is Lutfiawati het slachtoffer van geworden.

Hier is het gewraakte TikTok-filmpje te zien: