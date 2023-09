Spanjaard op de hoorns genomen tijdens stierenrennen en overleden

Een 61-jarige man is tijdens een festival in het Spaanse La Pobla de Farnals nabij Valencia in zijn zij gespietst door stier Cocinero, waarna hij in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. De man deed dapper tijdens de traditionele stierenrennen en werd samen met een familielid tegen de tralies van een hek geslagen.

Elk jaar worden in 1820 Spaanse gemeentes het populaire stierenrennen georganiseerd volgens dierenrechtenorganisaties. Stieren worden losgelaten terwijl een groep mensen voor de dieren uitrent. Er is een maatschappelijke discussie gaande over een verbod op de gevaarlijke en wrede evenementen. Maar ondertussen vallen er nog altijd vele dierlijke en menselijke slachtoffers.

Vitale organen doorboord

De onfortuinlijke Spanjaard werd in zijn lever en longen gespietst en tegen een hek geslagen. Een spoedoperatie in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Zijn kompaan heeft wonden van de hoorn van de stier aan beide armen en benen. Hij is geopereerd aan zijn benen en armen, en is volgens de autoriteiten buiten levensgevaar.

Burgemeester Enric Palanca betreurt de gebeurtenissen ten zeerste, zegt hij tegen de Spaanse krant El Meridiano. Hij heeft een streep gezet door alle verdere religieuze en feestelijke evenementen ter ere van Sint Franciscus dit jaar.

De door een omstander geschoten beelden, die zijn gedeeld op X, liegen er niet om: