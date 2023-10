Zien: SP-kamerlid Peter Kwint treedt op met Nedersaksische punkband Skroetbalg

Het SP-kamerlid Peter Kwint vertrekt na de komende verkiezingen van het Binnenhof. De eigenzinnige volksvertegenwoordiger is zich aan het oriënteren op zijn toekomst en heeft daarom zijn stembanden en punkhart getest tijdens een optreden van de Drents-Nedersaksische punkband Skroetbalg.

“Nedersaksisch klonk nog nooit zo Amsterdams. In het kader van carrièreorientatie gisteren een snuffelstage gedaan bij het Nedersaksisch Biercommando dat Skroetbalg heet. Smaakte wel naar meer”, schrijft Kwint op X.

In het kader van carrièreorientatie gisteren een snuffelstage gedaan bij het Nedersaksisch Biercommando dat Skroetbalg heet. Smaakte wel naar meer. #herrietweet #bakkiedeman pic.twitter.com/dEbBgwAmwl — Peter Kwint (@peterkwint) October 2, 2023

“De mannen van Skroetbalg (Drents voor 'opschepper' of 'pocherd') bezingen in het Drents-Nedersaksisch de zaken die het leven de moeite waard maken: bier, auto's, vechten, andermans moeder en natuurlijk hun geliefde provincie. Hun gaat-ja-mooi-zo punkrock knipoogt naar oude en recentere rockhelden maar is niet bang om de geluidsbarrière (en -normen) te doorbreken”, aldus de bandwebsite.

Zo stipt de Skroetbalg in het nummer 'Ie Leest De Happinez' fijntjes de kleinburgerlijke sfeertjes aan die zij om zich heen meemaken: