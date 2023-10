Eerstejaars bouwkundestudenten ontwerpen brug over het IJ met 660 woningen erop

Maxim van den Boogaard (17) uit Zeewolde en zijn studiegenoot David Borkent hebben een brug over het IJ in Amsterdam ontworpen, waarop 660 woningen staan en ruimte is voor groenvoorzieningen. De eerstejaars bouwkundestudenten leggen hun plannen uit in Het Parool.

Wethouder is enthousiast

De Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig is enthousiast over het ontwerp. “Hij zei dat we de publiciteit moesten zoeken voor ons project, waar mijn klasgenoot David Borkent en ik een jaar aan hebben gewerkt. Het is de meesterproef voor het vak Onderzoeken & ontwerpen dat we in 5 havo deden”, zegt Van den Boogaard.

Uitgewerkt plan

De jongens studeren nu samen Bouwkunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. “We hebben een uitgewerkt plan voor een fiets-, voetgangers- en autobrug over het IJ, met 660 woningen erop. David en ik ontwierpen al eerder een brug, de kurkentrekkerbrug over het Wolderwijd, het randmeer tussen Strand Horst en Zeewolde. Nu dachten we: een brug waarop je kan wonen, dat is twee vliegen in een klap.”

De brug betaalt zichzelf terug

Het probleem met een nieuwe brug over het IJ is altijd het kostenplaatje geweest. “Door er woningen op te bouwen, sociale woningbouw, betaalt de brug zichzelf terug. Bovendien moet de bouw milieuvriendelijk zijn, net als de brug zelf, waarop veel groen zal staan”, legt de veelbelovende student uit.

Woningcorporatie vinden

Maxim en David legden contact met de wethouder via een Amsterdamse ambtenaar waarmee ze hadden gepraat over hun eerdere brugconcept. “Binnen twee weken mochten we langskomen om ons plan te presenteren. Hij is enthousiast. Nu moeten we een woningcorporatie vinden die er een vervolg aan wil geven, en we moeten draagvlak voor de brug creëren”, besluit Van den Boogaard.