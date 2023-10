De Kenough Doll: Zo ziet de nieuwe op Ryan Gosling geïnspireerde Barbiepop eruit

Afgelopen zomer ging de halve wereld naar de bioscoop om de avonturen van Barbie (Margot Robbie) en Ken (Ryan Gosling) te bekijken in de 'Barbie'-film. Liefhebbers kunnen nu ook letterlijk de op Gosling geïnspireerde Ken-pop in handen krijgen. Speelgoedfabrikant Mattel onthulde gisteren namelijk de Kenough Doll.

"Hij mag dan wel #Kenough zijn, maar we wedden dat je geen genoeg van hem kunt krijgen", schrijft het bedrijf op Instagram bij foto's van de pop die dromerig in de verte staart en net zo gekleed is als Goslings karakter in de film.

De film Barbie heeft wereldwijd zo'n 1,5 miljard dollar opgeleverd aan filmtickets. In Nederland gingen meer dan 1,8 miljoen mensen ervoor naar de bioscoop, waarmee het de meest succesvolle film van 2023 is (tot nu toe).

De Kenough Doll is de komende twee weken online te bestellen en wordt geleverd in 2024. Eerder kwamen ook al Stereotypical Barbie (op basis van het personage van Margot Robbie) en Weird Barbie (Kate McKinnon) uit bij Mattel.