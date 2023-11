Daar gaan we weer: ‘Ontdooide’ Mariah Carey trapt feestseizoen af met ludiek filmpje

Het is nog 54 dagen tot Kerstmis, en dus vindt Mariah Carey (54) het de hoogste tijd om het feestdagenseizoen af te trappen. Ze doet dit vandaag, traditiegetrouw een dag na Halloween, met een ludiek filmpje op haar sociale media-kanalen.

De 'kerstkoningin' is in vol ornaat te zien in de video, ingevroren in een manshoog ijsblok. Langzaam ontdooit ze met hulp van een aantal halloweenfiguren, waarna Carey met een steenharde hoge noot het ijs uit elkaar zingt. Ze roept dat het de hoogste tijd is en de onvermijdelijke klassieker 'All I want for Christmas is you' schalt uit de boxen.

De popdiva kan de komende maanden weer met plezier naar haar rekeningoverschrift gaan kijken. Ze loopt nog altijd flink binnen met haar kerstmuziek. Alleen de kraker 'All I want for Christmas is you' levert haar volgens 'Billboard' ieder jaar al meer dan een miljoen dollar op. Het mierzoete nummer uit 1994 breekt nog elk jaar meerdere streamingrecords.