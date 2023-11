‘Historisch en emotioneel’: Vandaag komt het nieuwe Beatles-nummer ‘Now and Then’ uit

Hun laatste optreden was in 1969, John Lennon werd 43 jaar geleden vermoord en George Harrison overleed in 2001, maar toch komt er een nieuw nummer Beatles-nummer uit. Het lied Now and Then is in 1978 geschreven door Lennon en is nu met behulp van AI afgemaakt.

'Won't you think of me every now and then, my old friend'

"Een historisch en emotioneel moment", zegt singer-songwriter en Beatles-fan Yorick Van Norden tegen RTL Nieuws. “De laatste keer dat Lennon en McCartney elkaar spraken, heeft Lennon bij het afscheid gezegd: won't you think of me every now and then, my old friend. Nu kon nog één laatste keer samenspelen met zijn vriend, met de belangrijkste muzikale partner in zijn leven. Prachtig, toch?"

Now and Then is één van de vier onaffe liedjes van Lennon, die door zijn weduwe Yoko Ono zijn overgedragen aan Paul McCartney. "Hij nam thuis liedjes op met een eenvoudig tapedeck, om er later in een studio misschien iets mee te doen. Daarvan heeft Yoko Ono dus vier nummers aan Paul gegeven, zodat de Beatles er misschien verder aan konden werken", legt Van Norden uit.

Laatste van de vier

Drie van die vier liedjes zagen al eerder het licht. 'Grow old with me' verscheen in 1984 postuum op het soloalbum Milk and Honey van John Lennon zelf. Twee andere, 'Free as a bird' en 'Real Love', kwamen in 1995 en 1996 uit op de Anthology-albums van The Beatles.

Maar dat lukte niet met Now and Then. "De opname was te slecht van kwaliteit. Op de achtergrond hoorde je vogels en een televisie die aanstond. Er zat een zware brom in. Ze probeerden er iets van te maken, George Harrison trok uiteindelijk de stekker eruit. Te veel gedoe, te moeilijk."

Alles uit de kast gehaald

Met behulp van AI-technieken lukte het wel om Lennons zang te scheiden van de ruis en de piano. "Ringo Starr heeft de drumpartij ingespeeld. Paul McCartney heeft de piano ingespeeld zoals Lennon die op de demo speelde. Ook heeft hij de gitaar ingespeeld in de stijl van George Harrison, evenals de bas, percussie en klavecimbel. Ook George Harrison zelf is te horen: ze hebben zijn slaggitaar behouden van de mislukte opnames uit 1995. Verder zijn er strijkers aan toegevoegd. En nog wat achtergrondzang - deels nieuwe opnames, maar er zijn ook oudere achtergrondkoortjes gebruikt, onder andere uit het nummer Eleanor Rigby", vertelt Van Norden.

Gisteravond kwam er een korte documentaire op YouTube online inclusief historische beelden, waarin het creatieve proces achter Now and Then uit de doeken wordt gedaan: