De ‘heilige graal van de postzegelwereld’: ‘Inverted Jenny’ levert miljoenen op bij veiling

De Amerikaan Charles Hack (76) heeft liefst twee miljoen dollar neergelegd voor een zeer zeldzame en in piekfijne staat verkerende postzegel uit 1918. Hij vertelt tegen 'The Washington Post' dat hij als kind al droomde van de postzegel de Inverted Jenny, die hij 'de heilige graal van de postzegelwereld' noemt.

Curtiss Jenny kopstaand, zoals de postzegel in het Nederlands bekendstaat, was onderdeel van een postzegelcollectie om het begin van de reguliere Amerikaanse luchtpostdienst te vieren. De zegel, met daarop de gelijknamige dubbeldekker, werd in 1918 per ongeluk op z’n kop afgedrukt. Er zijn maar honderd zegels geprint voordat de fout door de posterijen werd opgemerkt.

De zegels kostten oorspronkelijk 24 cent per stuk, maar gaan de laatste decennia voor idiote bedragen onder de hamer. Filatelist Hack heeft al enkele Inverted Jennies in zijn collectie; zijn eerste kocht hij twintig jaar geleden voor 300.000 dollar. In 2007 schafte hij 'Positie 57' – vernoemd naar de oorspronkelijke plek op het postzegelvel van 100 dat William Robey op 14 mei 1918 kocht in een postkantoor – aan voor de lieve somma van 1 miljoen dollar.

In 2018 stond de filateliewereld op zijn kop door de plotselinge verschijning van 'Positie 48'. Niemand had de postzegel meer gezien sinds 1918. Hij bleek al die tijd in een kluis te hebben gelegen. De zegel is nauwelijks aan licht blootgesteld, en is daarom in zeer goede staat.