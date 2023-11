Laatste seizoen van The Crown is uit; verhaallijn en recensies zijn om te huilen

De regen valt met bakken uit de hemel dit weekend, dus je kunt ongegeneerd de eerste helft van het slotseizoen van The Crown bingen. Het belooft een tranendal te worden, en niet alleen vanwege de dood van Diana. De kritieken vanuit de Britse media zijn namelijk niet mals.

Het zesde en laatste seizoen van Netflix' duurste serie aller tijden is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel staat nu online en bestaat uit vier afleveringen. Op 14 december komt de apotheose over het leven van koningin Elizabeth en haar gezinsleden op de streamingdienst te staan.

De geest van Diana waart letterlijk rond

Vanaf seizoen 4 is het vooral prinses Diana wat de klok slaat. Ook in seizoen 6 heeft zij een belangrijke rol. Dit keer staat haar tragische overlijden en de nasleep daarvan in de spotlights. De makers hebben er daarbij voor gekozen om Diana terug te laten keren als geest. Ze voert na haar dood nog gesprekken met haar ex-man prins Charles en ex-schoonmoeder koningin Elizabeth.

Beroerde recensies

Er is veel kritiek op de nieuwe afleveringen, de recensies zijn slecht. The Guardian geeft één van de vijf sterren. "Dit door Diana geobsedeerde seizoen is de definitie van slecht schrijfwerk", schrijft de recensent. Ook het feit dat de prinses als geest verschijnt, noemt de krant 'afschuwelijk'. De BBC geeft twee sterren en vindt dat Elizabeth Debicki prinses Diana te veel imiteert. "Ze moet wel permanente kramp in haar nek hebben van het vele buigen van haar hoofd om onder haar wimpers vandaan te kijken."

'Wanhoopsdaad van de scenarioschrijver'

Ook The Telegraph geeft slechts twee sterren. "Diana sterft in het laatste seizoen van The Crown, maar dat betekent niet dat ze weggaat. De prinses van Wales is zo belangrijk geworden voor het Netflixdrama dat de serie niet zonder haar kan: ze verschijnt als een soort geest in het vliegtuig van Parijs naar huis om een radeloze prins van Wales te troosten en op de bank op Balmoral om de koningin vriendelijk pr-advies te geven. Dat klinkt misschien als een wanhoopsdaad van schrijver Peter Morgan - nou, dat is het ook."

Ook het Amerikaanse blad Time is keihard. De recensent spreekt van een 'wrak op een schaal die de serie nog nooit eerder heeft gezien'. The Hollywood Reporter noemt de afleveringen 'frustrerend'. Het vakblad Variety is als een van de weinige wel positief over deel één van het slotakkoord van The Crown.