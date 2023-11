Hondenweer tijdens de intocht voor Sint, Pieten en paard Ozosnel

De goedheiligman komt morgen samen met zijn kleurrijke entourage weer aan in het land. Hopelijk heeft hij wat extra laagjes aan onder zijn tabberd, want het onstuimige herfstweer zal flink wennen worden voor de oude baas. Het gaat morgen namelijk stevig regenen tijdens de intocht.

"Een paraplu meenemen is geen overbodige luxe", zegt Buienradar-meteoroloog Magdel Erasmus tegen rtl nieuws. "Het wordt waterkoud, het gaat regenen en er komt ook nog wel wat wind te staan. Al met al zeker geen fijne omstandigheden voor de sint en zijn pieten om aan te komen in ons land. En ook zeker iets om rekening mee te houden als je gaat kijken naar de intocht."

Overal in het land is het morgen hetzelfde liedje. "Wanneer de intochten bezig zijn, zo rond het middaguur en vlak daarna, regent het eigenlijk in het hele land. Op sommige plaatsen kan het ook echt doorplenzen. Dat duurt eigenlijk de hele middag, al wordt het in de tweede helft van de middag vanuit Zeeland ietsjes droger."

"Daarnaast is het ook echt aan de koude kant morgen. In het begin van de middag is het zo'n 6 graden." Pas later in de middag en vooral in de avond wordt het iets zachter. "Halverwege de avond ligt het kwik tussen 7 en 11 graden. Met een aardig stevige wind erbij, vooral aan de kust, voelt het alsnog waterkoud aan", aldus Erasmus.

Als de goedheiligman zondag op zijn paard Ozosnel door de Nederlandse straten galoppeert, dan is het een stuk beter toeven voor de kindervriend en zijn verwachtingsvolle toeschouwertjes. "Zondag is wel echt een betere dag om buiten te zijn dan zaterdag", weet Erasmus. "Al vallen er dan nog steeds af en toe wel buien."