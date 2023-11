Levende legende Ozzy Osbourne ‘vrijwel verlamd’ door rugoperatie

Rock- en realityster John Michael 'Ozzy' Osbourne (74) is 'vrijwel verlamd' geraakt door een rugoperatie die 'drastisch' is misgegaan. Dat laat de Prince of Darkness weten aan het tijdschrift Rolling Stone in een prachtig interview.

In 2003 werd bij de Engelse zanger de ziekte van Parkinson vastgesteld. Hij liep al jaren moeilijk. Na een val in 2019 werd er een tumor in zijn ruggengraat gevonden door de artsen tijdens een operatie aan zijn rug. “Het was echt een klap. De tweede operatie ging drastisch mis en heeft me vrijwel verlamd achtergelaten”, zegt Ozzy in het legendarische Britse muziekblad.

Hij dacht dat hij 'weer op de been zou zijn' na alle operaties. “Maar tijdens de laatste hebben ze een staaf in mijn ruggengraat geplaatst. Ze vonden een tumor in een van de wervels, dus dat moesten ze er ook allemaal uitgraven. Het is behoorlijk zwaar.”

Osbourne kon ook de Icon Award van Rolling Stone UK donderdag niet ophalen tijdens de ceremonie in Londen. Dit deed zijn vrouw Sharon voor hem.