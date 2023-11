Regisseur kreeg 55 miljoen van Netflix om serie te maken, maar kocht er auto’s, crypto en horloges van

Streamingdienst Netflix is voor tientallen miljoenen euro's opgelicht door regisseur Carl Erik Rinsch, die na vijf jaar nog steeds geen aflevering van de beloofde scifi-serie heeft geproduceerd. De filmmaker stak het geld in eigen zak en heeft het uitgegeven aan speculatie op de crypto- en aandelenbeurzen, zijn exorbitante leefstijl, luxe auto's en horloges.

47 Ronin

Rinsch heeft maar één film op zijn naam staan, en dat is de flop 47 Ronin uit 2013 met Keanu Reeves in de hoofdrol. Maar toch leek Netflix het een goed idee om 44,3 miljoen dollar aan zijn serie Conquest uit te geven in 2018. In maart 2020 zei Rinsch nog meer geld nodig te hebben, waarop Netflix nog eens 11 miljoen dollar overmaakte. In totaal omgerekend meer dan 50 miljoen euro.

Crypto en complottheorieën

Lang niet al dit geld werd in de serie gestoken. Zeker 10,5 miljoen dollar werd door Rinsch in de aandelenmarkt gepompt. Hiermee verloor hij 5,9 miljoen. Daarna besloot de regisseur om 4 miljoen aan cryptocurrencies aan te schaffen. Hierbij had Rinsch meer succes: hij maakte 23 miljoen dollar winst en besteedde al deze miljoenen aan vijf Rolls-Royces, een Ferrari, designerkleding, horloges en meubels. Ondertussen raakte hij in de ban van allerlei complottheorieën, verkondigde hij exact te weten hoe het COVID-19-virus werkte en dacht hij blikseminslagen kunnen voorspellen.

Nul afleveringen af

Er is nog steeds geen enkele aflevering van de scifi-serie ingeleverd bij Netflix en dus hebben zij een arbitragezaak aangespannen tegen Rinsch. De streamingdienst eist geld of resultaat, maar de regisseur draait het juist om. Hij eist nog eens 14 miljoen dollar van Netflix voor de geleden schade.

Er zijn wel opnames geweest voor de tv-serie in onder meer Brazilië en Hongarije, schrijft The New York Times. Rinsch heeft zich daar misdragen door nachten door te halen, te feesten en vervolgens zijn cast en crew af te snauwen. De zaak wordt nu door de rechter beoordeeld, binnenkort wordt er een uitspraak verwacht.