The Prodigy past na 26 jaar ‘schokkende’ songtekst van iconische hit aan

Sinds de release van de The Prodigy-hit 'Smack my bitch up' in 1997 stuit de songtekst al op kritiek. Zangers Keith Flint (overleden in 2019) en Maxim Reality van de Britse danceact schreeuwden de 'schokkende' zinsnede tientallen jaren tijdens optredens op het podium, maar nu lijken ze het refrein toch veranderd te hebben.

Het nummer zou huiselijk geweld verheerlijken, maar jarenlang hield de band toch vast aan de controversiële lyrics. Tot afgelopen weekend in Londen, waar ze twee avonden achter elkaar een vernieuwde versie ten tonele brachten. Waar eerder 'smack my bitch up' nog werd afgewisseld met 'change my pitch up', is het nu alleen nog maar de laatste lijn tekst die de klok slaat.

The Prodigy is na een pauze van vier jaar sinds het overlijden van frontman Keith Flint (49) weer aan het touren. “Je kunt Keith niet vervangen. Wie gaat proberen zijn gat te vullen? Er is gewoon niemand”, aldus The Prodigy-zanger Maxim (56). “Als we op het podium stonden en we hadden het gevoel dat het niet werkte, dan zouden we het niet doen. Maar we waren enthousiast, we vonden het geweldig en je weet het nooit totdat je de eerste show doet.”

De band is net begonnen aan een nieuwe tour door Europa. Komende woensdag treedt The Prodigy op in de Ziggo Dome. Er zijn nog kaarten te koop op ticketmaster voor 43 euro (zitplekken) tot 67 euro (vloer staanplaatsen).