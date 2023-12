Hoe Jezus uit Nederland verdween

Het 'verhaal van Jezus' gaat in hoog tempo verloren in Nederland, blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit een onderzoek van de EO. Jezus wordt niet meer relevant geworden en Gods Zoon is hij al helemaal niet meer. Minder dan een vijfde van de jongeren vinden het christendom nog belangrijk, terwijl dat onder ouderen voor bijna een derde geldt. "Een levensbeschouwelijke ramp."

Je zou kunnen denken dat mensen de kerk en het geloof dan misschien niet meer zo waarderen, maar nog wel de persoon van Jezus. Maar ook dat valt tegen. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt Jezus nog relevant in hun persoonlijk leven.

In Jezus' opstanding uit de dood gelooft ook een op de vijf mensen. Opvallend genoeg is dat ook van mensen die zichzelf christelijk noemen minder dan twee derde. Jezus als Zoon van God neemt minder dan 70 procent van de christenen voor waar aan. Een kwart van de Nederlanders gelooft dat Jezus wonderen heeft verricht.