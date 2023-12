Ook Spaanse journaliste verkracht door Depardieu

Na beschuldigingen van verkrachting en misbruik in Frankrijk beschuldigt nu ook een Spaanse journalist de Franse acteur Gérard Depardieu van verkrachting.

Journalist en auteur Ruth Baza vertelde aan persbureau AFP dat ze een klacht had ingediend tegen de 74-jarige bij de Spaanse politie. Ze zei dat Depardieu, 23 jaar ouder dan zij, haar in oktober 1995 in Parijs had verkracht terwijl ze hem interviewde voor het tijdschrift 'Cinemanía'.

Volgens Baza, nu 51 jaar oud, zou het incident hebben plaatsgevonden in het pand van het voormalige productiebedrijf Roissy Films. Ze zegt dat ze ‘nooit en op geen enkel moment’ heeft ingestemd met seks met de acteur en ‘verlamd’ was.