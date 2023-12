Experts: “Lam Gods bij restauratie verprutst”

De restauratie van het Het Lam Gods is een ramp. Die boude bewering van twee kenners van het wereldberoemde Vlaamse topschilderij, baart opzien in België, waar Het Lam Gods net zo belangrijk is als voor Nederland de Nachtwacht. De critici voeren aan dat de restauratie onomkeerbare schade heeft veroorzaakt aan het Gentse pronkstuk. Zo zou de huidige kop van het offerlam op het schilderij niet eens geschilderd zijn door Jan Van Eyck.

De restauratie van het Lam Gods moet ogenblikkelijk worden stopgezet om te voorkomen dat het Lam Gods verder wordt beschadigd. Dat is de alarmerende oproep van Hélène Verougstraete, professor emeritus aan de Leuvense universiteit en Jean-Pierre Coppens, een gepensioneerde regisseur van de VRT die al een halve eeuw onderzoek voert naar de geschiedenis van het middeleeuwse altaarstuk.

Volgens Verougstraete, die haar reputatie verwierf met boeken over de restauratie van werken van de Vlaamse Primitieven, verliep de eerste fase weliswaar perfect, maar liep het mis in fase twee. Daarin werd tussen 2016 en 2019 het centrale paneel onder handen genomen.

De ergste gevolgen zouden volgens de twee critici te zien zijn aan het centrale element van het hele schilderij, het offerlam zelf. Het restauratieteam ontdekte bij het wegschrapen een anders geschilderde kop met een vermenselijkte blik. Volgens de restaurateurs wilde Jan Van Eyck met die humane oogopslag tonen dat het lam een symbool is voor de figuur van God. Niets van, beweren Verougstraete en Coppens. “Dat was de versie van Hubert. Jan overschilderde het en maakte er een mooie, realistische schapenkop van.” En die is nu definitief weg…