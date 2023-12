‘Ik ben 20 kilo afgevallen. Helaas is mijn kont ook verdwenen’

Verrassende klachten over het leed dat afvallen heet. Dankzij de nieuwe medicatie kun je heel goed afvallen, zonder echt je best te doen. Maar in Amerikaanse media - in de VS zijn afslankers als Ozempic al langer beschikbaar - zijn onverwachte klachten te lezen.

Zoals van Anne Holmes, die 20 kilo afviel zonder veel moeite. "Dat extra gewicht was geconcentreerd in het middengedeelte van mijn lichaam. Dis toen die kilo's weg waren: doei kont. Wat overblijft is wat sommigen een rug met een barst noemen." Wat Anne Holmes en andere nu wanhopig proberen is hun ronde billen weer terug te krijgen, zonder dat ze ook elders te dik worden.

Als je met Google zoekt op“Ozempic butt” kom je vele klaagzangen tegen, van vrouwen die 'een kont hebben als een pannekoek'. De tijdschriften Prevention en Women's Health publiceerden in de zomer ook verhalen waarin werd vermeld dat de klachten over de effecten van deze afslankmedicijnen enorm zijn toegenomen en zelfs viraal zijn gegaan op TikTok.

Vermoeden: er komt een pil die zorgt dat je je kont terug krijgt. Dat is vooruitgang.