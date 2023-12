Hoe Nederland in de ban raakte van vleesfondue

Fondue heeft verschillende oorsprongen afhankelijk van het type fondue. Kaasfondue wordt toegeschreven aan Zwitserland en het eerste bekende recept dateert uit 1699.

Vleesfondue, bedacht door Konrad Egli in 1952, en chocoladefondue werden in de jaren 1950 en 1960 geïntroduceerd door dezelfde persoon.

Vleesfondue werd in Nederland pas in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw geïntroduceerd. Het werd vooral populair in de jaren 70, toen er in Nederland veel buitenlandse invloeden waren, waaronder die uit Zwitserland, waar vleesfondue vandaan komt.

In de jaren 70 werd vleesfondue steeds populairder en openden er ook vleesfondue-restaurants in kleinere steden en dorpen.

In de jaren 80 en 90 nam de populariteit van vleesfondue weer wat af, maar in de laatste jaren is er weer een revival gaande. Vleesfondue wordt nu weer steeds vaker gegeten, zowel in restaurants als thuis.