De oorlog in Gaza, corona, de PVV, zelden waren er zoveel onderwerpen die je tijdens het kerstdiner misschien maar beter even kunt laten, als je de kerstgedachte in ere wilt houden. Even Tot Hier maakte daar samen met cabaretiers Yentl en De Boer een lied over. Het gaat bepaald niet zoals je hoopt dat je eigen kerstdiner verloopt.