Deze woorden spreek je misschien verkeerd uit: dit is hoe het hoort

We zijn nu eenmaal niet allemaal de Duitse, Spaanse of Italiaanse taal machtig dus vernederlandste woorden uit die talen gaan nogal eens fout. Ook met kledingmerken uit China gaan we nog weleens de mist in. Niet handig, leer dus maar snel hoe het echt moet.

Shein

Een verschrikkelijk fastfashionmerk uit China, waar je sowieso niets van wil kopen, maar ook als je juist dat wilt vertellen, is het wel handig om het goed uit te spreken. De Chinezen vinden dat het op zijn Engels moet: Sjie-in dus. Het is een afkorting van She Inside. Gnocci

Dit klassieke Italiaanse pastagerecht van aardappels en tarwemeel mag je onderhand wel weten, maar voor de zekerheid: het is njokki. Paprika

We zeggen paaaprika en dus niet papprika, want dan schreven we het wel met twee p's. Alpaca

Die schattige dieren uit Zuid-Amerika zijn nog niet zo lang in ons midden, dus is het nu álpaca of alpáca? Het laatste: de klemtoon ligt op de tweede lettergreep. Lychee

Die net niet echt zoete Aziatische vrucht is al een tijdje overal te koop, maar waarschijnlijk ben je geneigd om lietjsie te zeggen en dat is dus fout. Het is eerder iets als laitsjie. Lidl

Het is een Duitse supermarktketen en in Duitsland wordt een i een ie. Liedl dus. Açai

Dit heerlijke vruchtje duikt steeds vaker op in smoothies en ontbijtbowls, maar hoe spreek je het uit? Niet zoals je het schrijft in ieder geval. De officiële uitspraak is a-ssa-ie. Quinoa

Dit is een oude bekende. Je wil kinóa zeggen, maar het zaad komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en dus hanteren we de Spaanse uitspraak 'kienwa'.