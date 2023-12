Dit is het woord van het jaar volgens Onze Taal

Het woord 'graaiflatie' is door de leden van Onze Taal verkozen tot woord van het jaar 2023. Meer dan een derde (37,5%) van de kiezers stemde op de populaire, nieuwe term die tien dagen geleden ook al bovenaan eindigde bij de verkiezing van woordenboekmaker Van Dale.

Graaiflatie is volgens Van Dale de inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen. Het woord is een samentrekking van graaien en inflatie, en dook afgelopen voorjaar voor het eerst in Nederland op in de media.

Het Genootschap Onze Taal – dat ruim 20.000 leden heeft – meldt dat de term 'bestaanszekerheid' op plek twee is geëindigd bij de verkiezing met 27,5 procent van de stemmen, en dat 'AI' derde werd (13,6%). Andere genomineerden waren barbiecore, crompouce, fatbike, hittefit, TikTok-rijen, traktatiecultuur en x’en.