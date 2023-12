Dit is de boodschap van Bohemian Rhapsody

De onbetwiste nummer 1 van de Top2000 is dit jaar opnieuw Bohemian Rhapsody. De bekendste song van Queen kent echter een enigszins raadselachtige boodschap, die pas nadat Freddy Mercury was overleden echt duidelijk werd.

Bij leven wilde hij er zelf weinig over zeggen. Het gaat over relaties en dan nog wat onzin in het midden, aldus Mercury. Maar muziekprofessoren weten het zeker: het nummer is eigenlijk de coming-out van de zanger, die uit een streng gelovige gemeenschap kwam. Toen het lied verscheen, was hij nog samen met een vrouw. Mama, I just killed a man, zegt hij, verwijzend naar zichzelf en het beeld dat van hem bestond.

Jim Hutton, met wie Mercury een relatie had toen hij overleed, zegt in een biografie dat hij het er vaak met de zanger over had. "De verborgen boodschap in het lied is eenvoudig: hoe veel beter was zijn leven geweest, hoeveel gelukkiger was hij geweest als hij gewoon openlijk zichzelf had kunnen zijn? Freddie zou er nooit openlijk over praten omdat hij de schijn moest ophouden voor zijn familie, maar wij hebben het er vaak over gehad.”