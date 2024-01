Bizarre trend: AI-influencers steken hun menselijke tegenhangers naar de kroon

Ze hebben honderdduizenden volgers, maar bestaan helemaal niet. Een leger aan vrouwelijke modellen op Instagram zijn gecreëerd met behulp van AI-software, en de makers van die accounts verdienen daar duizenden euro's per maand mee.

'Virtuele zielen'

Niet alleen foto's, maar ook bewegende beelden van de virtuele influencers vullen de tijdlijn van hun volgers. De makers van de 'Virtual Souls' zijn doorgaans vrij transparant over de ware aard van hun AI-modellen.

In een interview bij Daily Mail legt de anonieme maker van AI-model Emily Pellegrini, een zogenaamd 23-jarig model uit Los Angeles, uit hoe hij erin slaagde een winstgevende vrouw te creëren, met ruim 215.000 volgers op Instagram. "Ik vroeg ChatGPT wat de droomvrouw van de gemiddelde man is en heb haar precies zo gemaakt."

'We hebben een monster gecreëerd, maar wel een mooie'

Ook de Spaanse nep-influencer Aitana López is in korte tijd erg populair geworden. Ze heeft meer dan 264.000 volgers op Instagram. Merken betalen haar ongeveer 1000 dollar per post, ook al is deze vrouw niet van vlees en bloed. Ook haar witharige 'zusje' Maia Lima levert het Spaanse bedrijf The Clueless een aardige duit op.

De makers zeggen de 'opgeblazen influencermarkt' te willen verstoren. "We waren verrast door de torenhoge tarieven van influencers tegenwoordig. Dat zette ons aan het denken: wat als we gewoon onze eigen influencer creëren", zegt mede-oprichter Diana Núñez tegen de Financial Times. "We hebben onbedoeld een monster gecreëerd. Maar wel een mooie."