Vrouwen domineren Grammy’s, Swift en Cyrus belangrijkste winnaars

De Grammy Awards zijn dit jaar vooral een vrouwelijk feestje geworden. Taylor Swift, Billie Eilish en Miley Cyrus werden zondagnacht de belangrijkste winnaars tijdens de uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld in de Crypto.com Arena in Los Angeles.

Swift won twee Grammy's waaronder die van Album of the Year voor Midnights. Ze schreef daarmee geschiedenis als de eerste artiest die de prijs vier keer won. Ook verraste ze haar fans door tijdens de show een nieuw album aan te kondigen.

Eilish won de prijs voor Song of the Year met haar Barbie-ballad What Was I Made For? en Cyrus mocht de Grammy voor Record of the Year ophalen met Flowers. Net als Swift wonnen zij daarnaast nog een Grammy. Victoria Monét werd bekroond met drie gouden platenspelers, waaronder de prijs voor beste nieuwe artiest.

Nederland

SZA, vooraf de grote favoriet met negen nominaties, ging eveneens met drie Grammy's naar huis en Phoebe Bridgers werd de artiest met de meeste prijzen. Zij kreeg vier Grammy's, waarvan ze er drie won als onderdeel van het vrouwentrio boygenius.

Nederlands succes ontbrak dit jaar: zowel het Metropole Orkest als het Radio Filharmonisch Orkest kon zijn nominatie niet verzilveren. Dankzij Krezip-drummer Bram van den Berg, die al een aantal maanden invalt bij de iconische rockband U2, was er tijdens de uitreiking toch een Nederlands tintje. De muzikant trad samen met de groep op vanuit The Sphere in Los Angeles.

Ook waren er gedurende de ceremonie optredens van onder anderen Dua Lipa, Joni Mitchell en Billy Joel.