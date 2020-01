Duizenden Canadezen tekenen petitie tegen Harry en Meghan

De verhuizing naar Canada heeft Harry en Meghan vooralsnog niet de door hen zo gewenste rust gebracht. Nadat Meghan eerder door paparazzi werd gevolgd toen ze met zoontje Archie en haar honden een wandeling maakte, is er nu een online petitie gestart waar Canadezen zich kunnen uitspreken tegen de betaling van de beveiliging van het stel. Deze is inmiddels door ruim 80.000 mensen ondertekend, meldt Page Six.

"Harry en Meghan zijn hier van harte welkom, maar laat het vooral duidelijk zijn dat de belastingbetaler niet gedwongen moet worden voor hen te betalen zo lang ze hier wonen. Wij wensen hen heel veel succes toe om financieel onafhankelijk te worden," aldus Aaron Wudrick, voorzitter van de fiscale conservatieve Canadese belastingfederatie.

Wudrick heeft de duizenden handtekeningen dinsdag aangeboden bij de Canadese minister-president Justin Trudeau, die eerder bekend maakte dat Canada de kosten voor Harry en Meghan's beveiliging op zich zou nemen.