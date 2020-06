Cees van Dam wil een spectaculaire Towerbridge naar Amsterdam-Noord

In Amsterdam wordt al heel lang ruzie gemaakt over een brug van Amsterdam centrum naar noord. Sterarchitect Cees van Dam komt met een spannend voorstel: twee steile torens aan weerzijde van het water. En vanuit die torens twee overspanningen. Eentje voor fietsers en voetgangers, de andere voor de lol, om van het uitzicht te genieten. De torens zijn om in te wonen en omdat dat een prachtige plek is gaan, volgens Dam, die woningen voldoende opleveren om de bruggen te betalen. Zo krijgt de stad gratis twee bruggen en een landmark.