Voor wie Home Alone graag een jaartje overslaat: 5 briljante Netflixfilms om te kijken met kerst

Het is soms heerlijk om deze dagen met je naasten op de bank te kruipen, terwijl het buiten regent. Een warme kom soep in de hand, de kerstkransjes op tafel en Netflix aan. Maar wat ga je dan kijken? De streamingdienst heeft flink uitgepakt in de weken voor kerst dus er is ruime keus.

Deze vier heel verschillende films en één korte serie hebben stuk voor stuk lovende recensies en uitstekende cijfers op IMDb (Internet Movie Database). Ga er dus maar even lekker voor zitten.

The Irishman

The Irishman onder regie van Martin Scorsese en met Robert De Niro en Al Pacino in de hoofdrollen wordt nu al beschouwd als de beste maffiafilm ooit van Netflix. Het 3,5 uur durende epos dat gebaseerd is op een boek verhaalt over de Iers-Amerikaanse Frank Sheeran, die terugkijkt op zijn misdaadverleden en zijn rol als huurmoordenaar voor de maffia van Pennsylvania. Met een budget van 175 miljoen dollar is het verreweg de duurste Netflixproductie tot nu toe.

Marriage Story

In Marriage Story laat regisseur Noah Baumbach haarscherp zien hoe een huwelijk uit elkaar kan vallen, hoe beide partners hun aandeel hebben in het mislukken van de relatie en hoe pijnlijk het is voor een kind. De hoofdrollen worden briljant vertolkt door Adam Driver en Scarlett Johansson. ‘Een instant klassieker’ volgens de Volkskrant.

The Two Popes

The Two Popes gaat over een reeks fictieve ontmoetingen tussen paus Benedictus XVI en de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de huidige paus Franciscus. De pauzen worden op fenomenale wijze gespeeld door Anthony Hopkins en Jonathan Pryce. De film maakt de politieke spelletjes in het Vaticaan inzichtelijk en toont het grote contrast tussen de twee geestelijken.

Home for Christmas

Deze korte Noorse serie is gebaseerd op een selectie korte verhalen van auteur Levi Henriksen. Single dertiger Joanne heeft 24 dagen de tijd om een man te vinden die ze kan meenemen naar het kerstdiner. Dat klinkt cliché, maar de Noren hebben er een hele sympathieke serie van weten te maken, die jubelend is ontvangen.

Klaus

Een egoïstische postbode en een eenzame speelgoedmaker sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap. Samen besluiten ze vreugde en blijdschap te brengen in een duister en grimmig stadje, dat een beetje liefde goed kan gebruiken. Het is een wonderschone animatiefilm over de oorsprong van het verhaal van de kerstman. Klaus is dé familiefilm om met kerst te kijken.