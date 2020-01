Mensen keken om middernacht massaal Friends-filmpje waarin Chandler over 2020 praat

Vannacht keken mensen massaal naar een clipje van Friends, waarin Chandler het heeft over het jaar 2020.

Netflix maakte op social media melding van de video. “Als je om 11u48 begint met kijken, krijg je rond middernacht Chandler te horen die zegt ‘Hey Emma, dit is het jaar 2020, ben je nog altijd aan het genieten van je dutje?’” liet de streamingdienst weten.

If you start S10E04 of Friends at 11:48 PM on December 31st, you'll begin the year with Chandler saying, "Hi, Emma. It's the year 2020. Are you still enjoying your nap?"