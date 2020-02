Grafiek: De Oscarwinnaar is zelden een hit in de bioscoop

Zondagavond won geheel onverwacht Parasite de Oscar voor beste film. Nog nooit in de geschiedenis van de belangrijkste filmprijs ter wereld won een niet-Engelstalige film. Daarmee is de prijs voor het Zuid-Koreaanse drama absoluut een doorbraak.

De sociale satire van Bong Joon Ho won niet alleen de Oscar voor beste film, maar nam ook een felbegeerd beeldje mee naar huis voor onder meer beste regie. De film bracht tot nu toe 165 miljoen dollar op. Dat is zeker niet slecht voor een buitenlandse film, maar het bedrag valt in het niet bij de opbrengsten van de grote blockbusters.

Dat is eigenlijk de laatste jaren steeds het geval bij de Oscarwinnaar. De laatste keer dat een echte kaskraker er met de Oscar voor beste film vandoor ging was in 2004. Toen won Peter Jackson’s derde deel van The Lord of the Rings de prijs. Die film bracht 1,1 miljard dollar op in de bioscopen.