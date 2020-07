Netflix kan een doolhof zijn en voor de twijfelaar duurt het soms lang voor een keuze is gemaakt uit het eindeloze aanbod. Daar kun je best wat hulp bij gebruiken. Helaas geeft Netflix maar zelden kijkcijfers vrij. Toch is het Bloomberg gelukt een lijstje te bemachtigen van de tien films die in de eerste vier weken na release het best zijn bekeken.

Bij deze:

1. Extraction (99 miljoen keer bekeken)

2. Bird Box (89 miljoen)

3. Spenser Confidential (85 miljoen)

4. 6 Underground (83 miljoen)

5. Murder Mystery (73 miljoen)

6. The Irishman (64 miljoen)

7. Triple Frontier (63 miljoen)

8. The Wrong Missy (59 miljoen)

9. The Platform (56 miljoen)

10. The Perfect Date (48 miljoen)