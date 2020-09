Kabinet wil kerncentrale Borssele langer openhouden

Het kabinet gaat draagvlak peilen in Zeeland voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Ook onderzoekt minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat wat er nodig is om de kernenergiewet aan te passen zodat verlenging na de geplande sluiting van 2033 mogelijk wordt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Borssele levert schone energie op en alle beetjes helpen nu om het doek te halen: 55 minder CO2-uitstoot in 2030

Wiebes ontmoet in Zeeland waarschijnlijk een welwillend oor als het gaat om draagvlak.