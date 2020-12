James Bond-maker MGM Studios in de verkoop

Corona is niet aardig voor filmmaatschappijen. Een van de grote slachtoffers lijkt de eerbiedwaardige MGM te worden, de maaatschappij van de brullende leeuw. Sinds 1923 maakt het bedrijf films, met bekende mega-hits als Tom en Jerry, Gone with the Wind, Ben-Hur, The Wizard of Oz, 2001: A Space Odyssey, The Silence of the Lambs, The Pink Panther-films, James Bond-films en Stargate SG-1.

Maar noodgedwongen is het bedrijf op zoek naar een koper en volgens de Wall Street Journal is er serieuze belangstelling. Het bedrijf heeft een marktwaarde van ongeveer $ 5,5 miljard. MGM heeft een immense bibliotheek films, wat interessant is voor steraming-bedrijven. MGM’s grootste bezit is de “James Bond” -franchise, die het deelt met Danjaq LL

Een paar jaar geleden waren er overname-gesprekken, onder meer met Apple met als uitgangspunt een waarde van minstens 8 miljard. Dat is nu aanzienlijk minder.