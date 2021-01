Ophef: Denemarken lanceert kinderserie over man met extreem lange penis

John Dillermand heeft een hele lange penis, waarmee hij de hond kan uitlaten, een vlag kan hijsen en zelfs ijs kan stelen van kinderen. De Deense kinderserie over John veroorzaakt veel ophef. “Een man die zijn penis niet onder controle heeft, dat moet je in deze #MeToo-tijd niet willen.”

De Deense publieke omroep DR, die de nieuwe animatieserie uitzendt, zegt dat het programma bedoeld is voor 4- tot 8-jarigen. John Dillermand heeft de grootste penis ter wereld en moet allerlei problemen en uitdagingen zien te overwinnen met zijn bijzondere genitaliën.

Sinds de première afgelopen zaterdag klinkt er veel kritiek. “Is dit de boodschap die we onze kinderen willen meegeven midden in een enorme #MeToo-golf?” schreef de Deense schrijfster Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Professor Christian Groes, die onderzoek doet naar genderverschillen aan de Roskilde University, vindt dat met de serie een stap terug wordt gedaan als het gaat om seksegelijkheid. “Het zet het idee van een patriarchale samenleving voort en dat leren we aan onze kinderen.”

Kinderpsycholoog Erla Heinesen Højsted denkt dat critici de serie te serieus nemen. “John Dillermand praat met kinderen en deelt hun manier van denken. En kinderen vinden genitaliën nu eenmaal grappig.” Ze vervolgt: “Als een vrouw hem zegt dat hij zijn penis in zijn broek moet doen, luistert hij meteen. Hij is verantwoordelijk.”

De omroep zelf zegt dat ze ‘net zo goed een serie hadden kunnen maken over een vrouw die geen controle heeft over haar vagina’ en dat het ‘vooral belangrijk is dat kinderen John Dillermand leuk vinden’.

Oordeel zelf: